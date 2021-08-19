Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde aşılamaya ilişkin yeni kararları duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili öğrenciler, öğretmenler ve diğer personellerden PCR testi isteneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği o açıklamaları yaptı.

HAFTADA EN AZ 2 DEFA PCR TESTİ İSTENECEK

Buna göre, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte henüz aşı olmamış öğretmenler ve personeller haftada en az 2 defa PCR testi yaptıracak.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlardan ise düzenli olarak PCR testi istenecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE DÜZENLİ OLARAK TEST YAPTIRACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.

"Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz."

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