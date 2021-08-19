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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde aşılamaya ilişkin yeni kararları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde aşılamaya ilişkin yeni kararları duyurdu
- AA
- 19.08.2021 - 19:58
- Güncelleme : 19.08.2021 - 20:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Erdoğan, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği o açıklamaları yaptı.
HAFTADA EN AZ 2 DEFA PCR TESTİ İSTENECEK
Buna göre, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte henüz aşı olmamış öğretmenler ve personeller haftada en az 2 defa PCR testi yaptıracak.
Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlardan ise düzenli olarak PCR testi istenecek.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE DÜZENLİ OLARAK TEST YAPTIRACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.
"Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde aşılamaya ilişkin yeni kararları duyurdu VİDEO