Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Eğitim öğretimi ücretsiz sunan bir ülkeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi’nde düzenlenecek "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katılmak üzere yürüyerek Türkevi’nden BM’ye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü toplum güçlü ülke hedefine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesiyle, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir dedi.

"Eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayretindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz diyerek, "Derslik sayılarının artırılmasından ücretsiz kitap dağıtımına kadar her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, okulları akıllı tahtalar, kütüphaneler ve laboratuvarlarla donatarak modern imkanlara kavuşturduk dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz VİDEO

"Ülkemiz genelinde okullaşma oranını yükselttik"

4+4+4 eğitim reformuyla birlikte zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak ülkemiz genelinde okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitim oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Yaz okulları gibi uygulamaları da devreye aldık.

Üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu da mesleki eğitimdir. Üreterek öğrenme yaklaşımlarıyla mesleki ve teknik alanındaki tecrübelerimizi paylaşmak amacıyla Uluslararası Teknik ve Anadolu Liselerini hayata geçirdik.





"Eğitim müfredatını günümüz ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz"

Türkiye Maarif Vakfımız ise 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu dolduruyor. Türkiye burslarıyla öğrencilere ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz. Eğitim müfredatını günümüz ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz.

Çevre bilincini küçük yaşta aşılamak için çevre eğitimi ve iklim değişikliği derslerini de müfredata ekledik. Faydalı bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.