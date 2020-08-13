Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlencelere ara verin

Koronavirüsle mücadele konusunda temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar bunlar ara verin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni koronavirüs uyarısı geldi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Maskeyi çenesinin altına takan var. Bunları yapmayın, eğlencelere ara verin." dedi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin dünyada büyük bir örnek teşkil ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını hayatımızda birçok şeyi kökten değiştirdi.

"HALKIMIZ DA BİZİ ANLASIN"

Temizlik, maske ve mesafe üçlüsünü tüm milletimden korumalarını istiyoruz.

Hastanelere düşenler bizlerin yarasıdır. Eğer bunlara dikkat edersek, çok daha önemli bir aşamaya geliriz. Bakıyorsunuz, maskeyi taktığını söyleyen çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım.

Hastanelerimiz yeterli sayıda, hatta dünyaya göre fazla bir konumdayız. İlkler arasındayız ama halkımız da bizi anlasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlenceye ara verin İZLE

"EĞLENCELERE ARA VERİN"

Toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar bunlar ara verin ya. Bu dönemde de eğlencelere ara verin. Hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır.

Bunları yapmayalım, aileleri üzmeyelim. Bunun için tedbirle hareket edelim. Tedbir bizden, taktir Allah'tan.

Şu anda attığımız adımlarla iyi bir hedefe ulaşalım diyoruz. Virüs sebebiyle oluşan atmoster bizi karanlığa sürüklememelidir.

Salgının sebep olduğu sıkıntıları ancak dayanışma ile aşabiliriz. Açta, açıkta her kim varsa onun imdadına önce biz koşacağız.

Sizlere inanıyorum."