Ekonomik sıkıntılardan bahsedenlere cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkedeki araba sayısının 8 buçuk milyondan 26 milyona çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Araç sayısıyla cevap verdi: 3 kat arttı

Ekonomi eleştirilerine araç sayısıyla cevap veren Erdoğan, "8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır." dedi.

Rakamların ortada olduğunu söyleyen Erdoğan, otomobil satış bayilerinde birinci el araç bulmakta bile zorlanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi eleştirilerine araç sayısıyla cevap verdi

"Birinci el bulmakta bile sıkıntı çekiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar."

İsveç ve Finlandiya'ya uyarı: Duruşumuz çok net

"NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımını en üst düzeyde ilettik. İsveç ve Finlandiya şartlara uymaz ise NATO üyeliklerini donduracağımızı buradan açıkça söylüyoruz. İsveç'in özellikle bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim duruşumuz çok netttir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti.

Ege ve Akdeniz bölgemizdeki yangınları yakından takip ettik, bakanlarımızdan bilgi aldık, gerekli bilgilendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitingiden vatandaşlarımız ile kucaklaşarak gazilerimize şükranlarımızı sunduk, şehitlerimizi yad ettik. Sayın Devlet Bahçeli ile Saraçhane'deydik. Yarın İran'daki toplantı nedeniyle birazdan İran'a gideceğiz. Perşembe günü ise MGK'yı yapacağız. Aşk ile çalışan yorulmazmış diyerek çalışmaya devam edeceğiz."

Yap-işlet-devret modeli

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1.5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat.

Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti.

Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14 bin 200 araç kullandı. Nereden nereye... Bir süre sonra bu köprümüz de Osman Gazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişi ile kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerindedir."

"Bu fırtınayı atlatmakta kararlıyız"

"Ülkemiz bir süredir istisnai olaylara tanık oluyor. İstisna çukur eylemlerinde milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından oluşan siyasi belirsizliği felç etmek için tezahür etmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ile milletimizin esir alınmaya çalışılması ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Bu istisna hala maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tazahür etmeye devam etmektedir. Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtararak sahili selamete kavuşturmakta biz kararlıyız. Geçmişten bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında yönetim sisteminde de köklü değişiklikler gerçekleştirdik."

"Fiyat artışlarının insanlarımıza verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıyoruz"

"Kurdaki dalgalanmanın ve fiyat artışlarının insanlarımıza verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıyoruz. Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden, terör örgütlerinin pençesinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından velhasıl 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak bundan sonraki sıkıntılardan da biz kurtaracağız. Yeter ki sabredelim, yeter ki üretelim, yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim.

Sporcularımız bu yılın ilk 7 ayında uluslararası gösterdikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Sporcularımız son olarka Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda başarı çıtasını artırdı. 108 madalya ile dönen sporcularımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Önümüzde 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Konya İslami Oyunları ile İznik Göçebe Oyunları var. Sonra Paris Yaz Oyunları geliyor. Buralarda da başarılarımızı artırarak sürdüreceğiz."

KYK yurtlarıyla ilgili öğrencilere müjde

"Yaz tatilini seyahat ile geçirmek isteyen öğrencilerimiz için yurtlarımızın 15 Temuz - 1 Eylül tarihlerinde açık olacağı müjdesini vermiştik. Rezervasyonlarla bu uygulama başladı. Müzekart uygulamasını da hayata geçirdik. 300'den fazla müze ve ören yerini gençlerimiz ücretsiz görebilecek."

Bir müjde de ücretli öğretmenler ve tıp öğrencilerine

"Resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 5740 TL'ye çıkacaktır.

Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakülte öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum."

