Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisi ile ilgili "Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Stadı ve yapımı tamamlanan 96 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı.

Son zamanlarda peş peşe rekor kıran döviz kurlarına yönelik yapılan eleştirilere değinen Erdoğan, ekonomi politikalarının doğru olduğunu vurguladı.

"BU FAİZLER DÜŞECEK"

Yatırım, istihdam, üretim ve bunların altyapısını 19 yıldır inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün faizleri 7500'lere çıkartanların bugün kanun çıkartıp faizleri yüzde 1'e indirin, kim diyor bunu, bay Kemal. Kanun çıkarın faizleri yüzde 1'e indirin diyor. Ardından da diyorsun ki faizleri yükseltin, yemezler. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi eleştirilerine cevap verdi

"İÇİMİZDEKİ MANDACILAR NE YAPARSA YAPSIN"

Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Ülkemizdeki mandacı iktisatçı ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar.





"EKONOMİ PROGRAMIMIZDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Ne yaparlarsa yapsınlar bizi; üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan döndüremeyecekler. Yüksek faizi enflasyonu ve kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği öğretilmiş bir çaresizliktir. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz tüm bu süreçte verdiğimiz mücadelede her şeyi çalıştık, çabaladık ama bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık. Demokraside, özgürlüklerde, sanayide, ticarette, diplomaside, güvenlikte hayata geçirdiğimiz atılımları ekonomide de gerçekleştirerek milletimizin refahını artıramazsak kazanımlarımızı kalıcı kılamazdık. Biz savunma sanayinden sağlığa kadar bu öğrenilmiş çaresizlik sendromunu aşarak nasıl ülkemizi en ileri seviyeye getirdiysek, ekonomi politikalarında da aynısını Allah'ın izniyle başaracağız.





"MERKEZ BANKASI'NIN DOĞAL REZERVİ 127 MİLYAR DOLAR OLDU"

En önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile kol kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlıyor. Biz ise 23.5 milyar dolar IMF'ye borç vardı Mayıs 2013'te parasını ödedik gönderdik. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, Şimdi 127 milyar dolar. Milleti açlığa işsizliğe fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık. Ne zaman biz 23.5 milyar doları IMF borcunu kapatıp bir daha bu kuruluşta anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Boş durmuyorlar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inecek