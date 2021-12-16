Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası’dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz" dedi.

Tüm Türkiye'nin beklediği asgari ücret tutarı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 bin 253 lira olarak açıkladığı asgari ücret tutarına ilişkin açıklamalarının ardından döviz kurundaki yükselişe de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRK LİRAMIZI YEDİRMEYECEĞİZ"

Türk Lirası'nın kur karşısındaki düşüşüne karşı ekonomik sıkıntılar ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin dolar kuru üzerinden hesaplanması gerektiğini belirtenlere, "Geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu andan asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar şu andaki çalışan işveren istismarından başka bir şey değildir. Sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası’nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası’dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide sıkıntılar var, bunları aşacağız VİDEO



"BU SIKINTILARI EN KISA ZAMANDA AŞACAĞIZ"

Ekonomik sıkıntıların en kısa zamanda çözüleceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bazı sıkıntılar var bu sıkıntıları da evelallah en kısa zamanda aşacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Yeni ekonomi programında önceliği istihdamın korunmasına verdiğimizi her fırsatta söylüyoruz. Salgın sürecindeki, istihdam merkezli destek politikaları sayesinde sıkıntı yaşamadık. Son dönemde kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarıyla çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vereceğiz.

Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları hızlandırmayı sürdüreceğiz. Yeni tedbirlerle istikrar ve güven iklimi konusunda önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.