Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide tarihi bir değişim başlattık

Doların yükselişiyle yaşanan fahiş fiyat artışıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatların aynı hızla düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda döviz kurlarının art arda ani yükselişe geçmesi üzerine birçok ürün fiyatında fahiş fiyatlar uygulanmaya başladı.

Yaşanan ekonomik sorunların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi tedbirlerini açıkladı.

Bunun üzerine dolar/TL kuru sert bir düşüş yaşadı ve Türk Lirası değer kazanımına gitti.

Uygulanan zamlı fiyatlarda da indirime gidilip gidilmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bugün ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Erdoğan, ekonoomide tarihi bir değişim başlattıklarını söyledi.

"FİYATLAR AYNI HIZLA GERİ İNDİRİLMELİ"

Konuşmasının devamında fahiş fiyat uyarısında bulunan Erdoğan, "Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz.

"MİLLETİM ADINA TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz

"KURUN ÜZERİNDE KÖPÜK BİR GÜNDE ORTADAN KALKTI"

Yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktıklarını da belirten Erdoğan, "Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık. Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönünde baskılara maruz kaldık. Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.

"YAZ AYLARIYLA BAMBAŞKA BİR EKONOMİK İKLİMEE GİRECEĞİZ"

Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

"IMF'YE BORCUMUZ YOK"

Göreve geldiklerinde IMF'ye olan borcun 23,5 milyar dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, bu borcun Mayıs 2013'te son taksitini ödeyerek IMF ile olan işi bitirdiklerini anlattı.

Şu anda IMF'ye borç olmadığı gibi IMF ile herhangi bir kontağın da bulunmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama ana muhalefet yanında birileriyle beraber otellerin arka kapılarında malum bazı çalışmaları IMF ile yaptılar. Ki ana muhalefetin sözcüsü eski, işte çok da bilemiyorum, hazineci midir nedir, o da o kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize de tabi zaman zaman IMF'yi tavsiye edenlerdir. Bize IMF'yi tavsiye edenler biz IMF ile bağları kopardıktan sonra kendileri IMF ile ana muhalefet, yavru muhalefet beraber bankaların veya otellerin arka kapılarında veya kulislerinde kendilerine göre bazı çalışmaları yürüttüler."

"MB'NİN DÖVİZ REZERVİ 115 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE"

Erdoğan, kendileri bu adımları atarken ilginç olanın ise Başbakanlığı döneminde Nisan 2013'te Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 135,243 milyar dolar olduğunu belirterek, "Sonra tabi bir iniş yaşandı ve en düşük nokta ise Eylül 2020'de 83,517 milyar dolar. En düşüğü bu. Ondan sonra ne yaptık? Tekrar toparlanma dönemine geçtik. Bu toparlanmayla beraber de şu anda geldiğimiz nokta hamdolsun tekrar bugün itibarıyla zannediyorum şu anda da 115 milyar doların üzerindeyiz ki bu aradaki gidişle bu çok daha iyi bir konuma gelecek." dedi.