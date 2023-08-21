Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki her sıkıntının farkındayız, çözüyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki sıkıntıları çözmek için her alanda adımlar attıklarını, enflasyonun geçici olduğunu, otomotivde fiyat balonunun söndüğünü belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Basına kapalı toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. "Ekonomideki tüm sıkıntıları aşacak programımız mevcut" Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomideki sıkıntıların farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: Ekonomik sorunların farkındayız. Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olmadığından kimse şüphe etmesin.



Bu sorunları aşacak programımız mevcuttur. Türkiye ekonomisine sadece faiz-kur penceresinden bakanlar yakında yanıldıklarını anlayacaktır. Ülkemizin son dönemdeki risk primindeki düşüş, rezervlerdeki iyileşme alınan önlemlerin sonuçlarını gösteriyor.



Alınan önlemlerle otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı. Farklı sektörlerde de aynı etkiyi yakında göreceğiz.



Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz.