Erdoğan, zirvedeki konuşmasında ortak ticaret vurgusu yaptı. Teşkilatı güçlü bütçeyle etkin kılabileceklerini belirten Erdoğan, üye ülkelere KKTC konusunda çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınına işaret ederek, "Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz." dedi.

"ORTAK TİCARETİMİZ AÇISINDAN İSABETLİDİR"

Pandemi döneminde ticaret faaliyetlerinin devamının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Küresel krize dönüşen Kovid-19 salgını bir tehdit haline geldi. Sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde büyük tahribata yol açtı. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı VİDEO

"EKOBANK'IN MALİ KAPASİTESİ ARTIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanlarımızı tüm insanların hizmetine sunduk 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşıda büyük mesafe kaydettik.

Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai sarf etmek üzereyiz. EKOTA'nın yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ekobank'ın kurumsal ve mali kapasitesinin artırılmasını gerekli görüyorum. Ekobank üyesi olmayan ülkelere çağrımı yeniliyorum.

"İSTANBUL, TAHRAN, İSLAMABAD YÜK TRENLERİNİN YENİDEN BAŞLAMASI SON AŞAMADA"

17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.



Türkiye'nin öncülüğünde Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu- Batı Orta koridor girişimimiz, Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracak. İstanbul, Tahran, İslamabad yük trenlerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindi.

Tüm dünyada salgının en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat oldu. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelere uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021'de turizmde kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık.

"TEŞKİLATI GÜÇLÜ BÜTÇE OLMADAN ETKİN KILAMAYIZ"

Ortak hedefler için Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühim. Bu belgede öngörülen proje ve programın finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz.

Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı daha çok sahiplenmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını akılda bulundurmalıyız.

"KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ"

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir. Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan'da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir döneme girilmiştir.





ÜYE ÜLKELERE KKTC ÇAĞRISI

İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulunması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacak.

Tüm üyelerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmeye davet ediyorum. Türkiye salgın öncesinde de olduğu gibi bu dönemde de terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."