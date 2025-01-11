Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kardeşlik vurgusu yaptı.

EKONOMİDEKİ SON DURUMLA İLGİLİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır’ın huzuru Türkiye’nin huzurudur. Diyarbakır’ın refahı Türkiye’nin refahıdır. Diyarbakır’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir." dedi.

Daha sonra ekonomideki gidişata değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntıların yılın ikinci yarısında giderileceğini söyledi.

"SIKINTILARI YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN GERİDE BIRAKIP SORUN OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken, bu ateşi Türkiye’ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız.