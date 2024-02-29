Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyi kötüleyenlerle rakamlarla cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarı ekonomi konusunda eleştirenlere Türkiye'nin 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdiğini hatırlatırken "Ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. Hani ekonomi kötüydü?" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Her geçen gün ekonomisini de güçlendiren Türkiye, büyüme rakamlarıyla da bunu ortaya koydu.

Sabah saatlerinde açıklanan büyüme rakamları, Türkiye'nin gidişatı hakkında olumsuz algı yapanlara da cevap niteliğinde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan büyüme rakamlarına göre; Türkiye’nin ekonomisi 2023’ün son çeyreğinde yüzde 4, yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüme kaydetti.

Türkiye 14 çeyrektir, büyümesini kesintisiz olarak sürdürdü.

Türkiye'nin büyüme rakamlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomisini kötüleyenlere de net bir cevap verdi.

"Hani ekonomi kötüydü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü" diyerek, "Hani ekonomi kötüydü? Hani ekonomi kötüye gidiyordu?" diye sordu.

"Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı." diyen Erdoğan, "Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız ne biliyor musunuz? 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı." dedi.

"Muhalefet öldük bittik diyordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;