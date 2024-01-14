BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

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Türkiye şehit acısı yaşıyor...

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit düştü.

Taziye mesajları

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajları art arda geldi.

Dünya genelinde liderler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletiyorlar.

Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Başsağlığı dileklerini iletti

Görüşmede, Al Nahyan terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerimiz nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Teröre karşı birliktelik mesajı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi.