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Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- İHA
- 11.01.2022 - 18:09
- Güncelleme : 11.01.2022 - 18:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hector Enrique Jaime Calderon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
GÜVEN MEKTUBUNUN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER
Calderon’un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.