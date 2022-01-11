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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 18:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hector Enrique Jaime Calderon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    GÜVEN MEKTUBUNUN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

    Calderon’un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti #4


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