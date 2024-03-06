Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: KAAN'ı 2028'de filomuza katıyoruz Elazığ'da coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçakla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, KAAN'ın 2028 yılında TSK filosuna katılacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim maratonu kapsamında gerçekleştirilen mitingler devam ediyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerini sürdürüyor.

Tek tek illeri gezerek vatandaşlarla buluşan Erdoğan'ın yeni durağı Elazığ oldu.

65 bin kişiye hitap etti

Elazığ'da 65 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden terörle mücadeleye kadar önemli mesajlar verdi.

"Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız"

Terörle mücadelede kararlı duruşu sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız" dedi.

Müjdeyi verdi

Vatandaşlara milli muharip uçak KAAN'ın geçtiğimiz haftalarda gökyüzüyle buluştuğunu kaydeden Erdoğan, yeni müjdeyi verdi.

"KAAN'ı 2028'de filomuza katıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın 2028 yılında TSK filosuna katılacağını duyurdu.

"Nerede bu CHP, nerede diğerleri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçakla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomi savunma sanayi, ihracat, istihdam, üretim, çevre ve şehircilikte hamdolsun sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP, nerede diğerleri? İnşallah 2028 yılında Kaan'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

"31 Mart'ta bir kez daha sizin desteklerinize ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Elazığ'a son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Hem deprem konutlarının temelini atmış hem de afet konutlarının kuralarını çekmiştik. Akşama da iftar açmıştık. Şimdi gene bir Ramazan-ı Şerif'in öncesindeyiz. 11 Ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Elazığ Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinin yanında yer aldı. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakına sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz. Elazığ'ın yine 31 Mart'ta tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bu meydan bana Elazığ'ın gümbür gümbür geldiğini, geleceğini söylüyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Gakkoşlar bizimle yürüdüğü müddetçe evelallah kimse bizim önümüzü kesemez. Elazığ desteğini esirgemediği sürece hiç kimse Türkiye'nin bileğini bükemez.

"Girilemez denilen ne kadar yer varsa girdik"

Sizlerden aldığımız güçle ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz dar. Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez. Sınırlarımız içinde veya hudutlarımız dışında nerede terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, temizledik. Yılın 365 günü 7 gün 24 saat operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışındaki terör bataklıklarını yavaş yavaş kurutuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık. Irak'taki operasyonlarda hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle orada da güzel neticeler alacağız. Kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız.

"Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak şey değil"

Kovid salgınını ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Avrupasından Amerikasına varıncaya kadar enflasyonu dizginlemek için çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam, ihracat boyutuyla ivme kavmı yaşamadan vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefe ulaşacağız. Nasıl daha önce tek haneli rakamlarda tuttuysak aynısını yine başaracağız. Elbette herşey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

"Ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi genişletmenin derdindeyiz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak tek gayemiz sizlere hizmettir. Ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi genişletmenin derdindeyiz. Belediyelerde her biri şan ve şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda hayal d ahi edilmeyen nice yatırımı, eseri, projeyi ülkemize kazandırdık. Rakiplerimiz ise son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlarla kara çalmakla geçirdi. Bizim ak dediğimize kara diyerek, yaptıklarımızı eleştirerek, mahkeme kapılarında yıllarını harcadılar. Armut piş, ağzıma düş anlayışının getirdiği tembellikten kendilerini kurtaramadılar. Bugün de aynı tavrı sergiliyor, günlerini geçiriyorlar. Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken bölücü örgütün güdümünde hareket edenlerle, kapalı kapılar ardında belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği pazarlığı yapıyorlar. Rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Millet adeta pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını, ayak oyunlarını, birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor. Tıpkı bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşların bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Bizim gündemimizde sadece hizmet var, depremin yaralarını sarmak, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var.

"Son 21 yılda Elazığ'a 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"