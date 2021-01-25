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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki deprem konutlarını havadan inceledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki deprem konutlarını havadan inceledi

    Bir yıl önce yaşanan depremden sonra hızla inşa edilen deprem konutlarını sahiplerine vermek üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
    • AA
    • 25.01.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:09
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    24 Ocak 2020 Elazığ depreminin üzerinden tam bir yıl geçti.

    Depremin ardından devletin tüm imkanları, bölge halkının yaralarının sarılması için seferber edildi.

    Bu kapsamda, evlerini kaybeden Elazığlılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20 bin konut inşası için harekete geçti.

    Bakanlık tarafından 8 bin konutun inşası tamamlandı.

    Bugün tamamlanan konutlardan 5 bin 500 tanesinin anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

    HELİKOPTERDEN İNCELEDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ daki deprem konutlarını havadan inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ daki deprem konutlarını havadan inceledi #2

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