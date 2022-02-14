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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında indirimi açıklayacak

    Artan elektrik faturalarına karşı ticari işletmeler, cemevleri ve vakıflar için yapılacak yeni düzenlemenin çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 12:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında indirimi açıklayacak

    Ani bir artış göstermesi nedeniyle tepkilere neden olan elektrik ve doğalgaz faturaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekete geçileceği mesajını vermişti.

    Ticari işletmelerde, cemevlerine, dernek ve vakıflarda dikkat çeken elektrik faturalarına yapılması değerlendirilen düzenleme, yakın zamanda açıklanacak.

    Enerji Bakanlığı tarafından kurumların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Uzmanların hazırladığı taslağın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe girmesi için son çalışmalar da tamamlanırken, açıklamanın çarşamba günü yapılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında indirimi açıklayacak #1


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