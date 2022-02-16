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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tarifelerinin tedarikçiler tarafından yeniden değerlendirileceğini söyledi.
    • AA
    • 16.02.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 21:40
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    Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

    Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, "150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık." dedi.

    "TARİFELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

    Konunun toplantıda tekrar ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı, "Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek VİDEO

    ELEKTRİK DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE ÇIKIYOR

    Diğer yandan elektrik desteklerine de devam edildiğini belirten Erdoğan, bu sayının 4 milyona çıkarıldığını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek #1


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