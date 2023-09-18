Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesi: Kitap hediye edildi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’ı TEKNOFEST'e davet etti. Musk’a ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı olan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ de hediye edildi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yle bir araya geldi. Ardından Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı kabul etti.

Türkevi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Musk, görüşmeye oğluyla geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile görüştü

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.

TEKNOFEST'e davet etti: Tesla için yatırım çağrısı da yaptı

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabını hediye etti

Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını verdi.

Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

Varank paylaştı

Öte yandan Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabını taşıdığı o kareler saniye saniye objektiflere yansıdı.

O anlardan birini eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaştı.

Varank paylaşımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabının ismi olan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" notunu düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)