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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Musk ile görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.
    • AA
    • 16.12.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 17:43
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

    TOGG’UN LİTYUM BATARYALARINI ANLATTI

    Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

    Görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü #1

    TÜRKSAT 5-B UYDUSUNUN UZAYA FIRLATILMA SÜRECİ

    Video konferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

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