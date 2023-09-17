Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile Türkevi’nde bir araya gelecek 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün (TSİ) 00.00'da Elon Musk ile Türkevi’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor...

Yoğun bir şekilde yurt dışı temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler’in (BM) 78’inci Genel Kurulu için ABD'ye gitti.

ABD'de vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı, Türkevi'nde de bir dizi görüşme yapacak.

20 Eylül'e kadar ABD'de temaslarını sürdürecek olan Cumhurbaşaknı Erdoğan; ziyaret vesilesiyle ABD'de ikamet eden vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

Gürcistan Başbakanı ile bir araya gelecek Erdoğan ayrıca, iş insanı Elon Musk'ı da kabul edecek.

Görüşmede yatırımlar ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün (TSİ) 00.00'da Elon Musk ile Türkevi’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede; Musk'ın Türkiye'ye yatırım yapmasına ilişkin detaylar ele alınacak.

Çarşamba günü Miçotakis'i ağırlayacak

Pazartesi günü ise Cezayir Cumhurbaşkanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek ve ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın New York programı, salı günü İtalya ve İsrail Başbakanları ile yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek. Çarşamba günü ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak.