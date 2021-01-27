Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elon Musk görüşmesinde, uzay teknolojilerinde iş birliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin detayları açıkladı.

İŞ BİRLİKLERİ KONUŞULDU

Erdoğan ve Musk görüşmesinde, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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