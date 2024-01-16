Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli maaşı alt sınırını 10 bin liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının son düzenlemeyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

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AA & Ensonhaber

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışma yürüttü.

Kritik Kabine sonrası açıklamalar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren kritik Kabine toplantısı sona erdi.

Müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını açıkladı.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak ek zam düzenlemesi belli oldu.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam iyileştirmesi yapılmasına karar verildi.

En düşük emekli aylığı 10 bin lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor.

Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.