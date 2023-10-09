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Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi çattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından emeklilere müjde verileceğini açıkladı.

Beştepe'de başlayan kabine toplantısı yaklaşık olarak 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında kamera karşısına geçerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilere kasım ayında 5 bin TL ikramiye

Cumhurbaşkanı, emekliler için yeni müjdeyi duyurdu. Buna göre emeklilere 1 defaya mahsus olarak 5 bin TL ödemenin yapılacağı açıklandı.

Ayrıca ödemelerin, kasım ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacağı da aktarıldı.

Emekli olup çalışmaya devam edenler yararlanamayacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak.

Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz.

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek inşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.