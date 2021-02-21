Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emin Saraç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'nde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç, Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Emin Saraç'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imamhatip okulları yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim ve bu ziyaretlerinde de kendisinden çok ama çok istifa ettim. Biz kendisini hep iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun, yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz."





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