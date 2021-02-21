Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emin Saraç'ın cenazesinde Fatiha okudu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur’an tilavetinde bulundu.

Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Saraç için ilk olarak Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Daha sonra Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camii'ne getirildi.

Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur'an-ı Kerim okudu.

ERDOĞAN'DAN FATİHA SURESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, cenazenin başında Fatiha suresini okudu.

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, katılımcıların omuzlarında taşındığı Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatiha suresi okudu VİDEO