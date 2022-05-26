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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 15:13
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri ile diplomasi trafiği devam ediyor.

    Erdoğan bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

    Erdoğan'ın, Macron ile görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelikleri süreci de ele alındı.

    "Teröre destek müttefiklikle bağdaşmaz"

    Cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

    Rusya-Ukrayna savaşı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü #1


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