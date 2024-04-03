Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet mensuplarıyla iftar programı konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya geldi.

Önemli mesajlar verdi

Programda emniyet mensuplarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, bazı illerde sokakların terörize edilmeye kalkışıldığını söyledi.

"Devletimizin çelik yumruğunu bulacaklardır"

Emniyet güçlerinin olayları engellediğini belirten Erdoğan, "Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Beşiktaş'taki gece kulübü yangını

İçinde bulunduğumuz bu bereketli günlerin insanlık için barışa huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle müşerref eylesin. Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Vefat eden insanlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin sorumluluğu varsa hepsinin üzerine gidilecektir.

"Türk demokrasisinin olgunluğunu dünyaya göstermiş olduk"

31 Mart'ta bir seçimi daha başarı ile tamamladık. Münferit olay dışında demokrasimize gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt provokasyonlarını sizin sayenizde boşa çıkardık. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra, gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmadığında bazı ithamlarda bulunanların bir daha buna kalkışmayacağını umuyorum. Türk demokrasisinin olgunluğunu dünyaya göstermiş olduk. Seçimler için fedakarca çalışan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra gündemde getirilen ithamların asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Şunu herkesin kabullenmesi önem taşıyor.

"Millet iradesine hürmetsizlik etmeyiz"

Türkiye hangi kökene partiye mensup olursa olsun 85 milyonun ortak vatanıdır. Siyaset üstü görmemiz gereken bir diğer konu terör belasıdır. Tüm terör örgütleri milletimizin düşmanıdır. Operasyonlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü bitme noktasına getirdik. Attığımız adımları inşallah azimle sürdüreceğiz. Teröre yer olmadığını dost düşman herkese göstermekte kararlıyız. Seçimlerle beraber bu kararlılığımız perçinlenmiştir. Bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkmıştır. Emniyet güçlerimiz olayların büyümesini engellemiştir. Türkiye cumhuriyeti bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz.

"Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız"

Terör baronlarının baskıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına geçmişte kalan acıları tekrar yaşatmalarına izin vermeyiz. Bu tarz teşebbüsler karşısında demokrasimiz ne gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Terörle mücadeleyi demokratikleşmeden, demokratikleşmeyi ekonomiden bağımsız görmüyoruz. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de hak özgürlük alanlarında reformlarımızı idame ettireceğiz. OVP ve 12. kalkınma programımızı uygulamakta kararlıyız.

"Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"