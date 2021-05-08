Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu iftar programında en büyük üzüntüsünün, yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarına vakit ayıramamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası' programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Gençlerin sorularının yanıtlandığı programa samimi anlar damga vurdu.

Programa katılan bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kendi ailenizde baba ve dede rolüne sahipsiniz, yoğun çalışma temponuz ve siyasi hayatınız çocuklarınız ve torunlarınızla olan ilişkinizi nasıl etkilemektedir" diye sordu.

"EN BÜYÜK YARAM ÇOCUKLARIMA VAKİT AYIRAMAMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da söze, "Şimdi öyle bir soru sordun ki yaramı deştin, en büyük yaram davamı sürdürürken çocuklarıma vakit ayıramamaktır." diyerek başladı.

"BİZ ÇALIŞMAZSAK KİM ÇALIŞACAK"

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı, "Bir kere eve çok geç gelmiştim. Odamızın kapısına büyük kızım bir pusula yapıştırmıştı. Pusulada şu yazıyordu; 'Babacığım bir geceni de bize ayırır mısın?' Ama biz de tabii çalışmalarımızı yapıyoruz. Belki yanlış yaptım, sonra düşünüyorum ki biz çalışmazsak kim çalışacak?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük yaram, çocuklarıma vakit ayıramamak ViDEO