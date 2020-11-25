Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç nisanda kendi aşımızı da hazır edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç nisanda kendi aşımızı da hazır edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona vakalarını durdurmak üzere Türkiye'nin de piyasaya süreceği aşının en geç nisan ayında hazır olacağının mesajını verdi.

Koronavirüse karşı dünyanın farklı ülkelerinde aşı çalışmaları yapılırken Türkiye de çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalarda gelinen son durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

"NİSAN AYINDA.."

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyla ilgili, "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç nisanda kendi aşımızı da hazır edeceğiz ViDEO

"KURALLARA RİAYET EDERSEK, DİĞER TEDBİRLERE GEREK KALMAZ"

Salgının seyrinin önüne geçilmediği takdirde, ileriki dönemlerde daha can acıtıcı tedbirlerin uygulanmasının zorunlu hale gelebileceğini aktaran Erdoğan, "Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TÜRKİYE'NİN HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Suriye'den Libya'ya Irak'tan Filistin'e kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz, hak, özgürlük, adalet mücadelesinin önemi ortaya çıkmıştır.

Ülkemiz ve şahsımızı hedef alan çirkin kampanyaların kimler tarafından neden yürütüldüğünü elbette biz biliyoruz.

Türkiye olarak bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken, krizlere müdahale ederken asla yayılmacı bir hareket izlemiyoruz.

Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, içişlerinde gözümüz yoktur.

Biz sadece kendi vatandaşlarımızın can-mal emniyetini sağlamaya, ardından da bölgemizin ve gönül coğrafyamızın iç barışına, istikrarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

"100 BİN KİŞİYE GİRİŞ YASAĞI KOYDUK"

Uluslararası toplumun yüzleştiği yeni meydan okumalar karşısında önemli sorumluluklar üstleniyoruz.

Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz 100 bin kişiye ülkemize giriş yasağı koyduk.

Dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı ve bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü.





TÜRK GEMİSİNE HUKUKSUZ ARAMA

Bizim soğukkanlı davranışımıza rağmen en son bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtları ile tespit edildi.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ AZERBAYCAN ZAFERİ

Dağlık Karabağ'da 30 yıllık adaletsizliğin son bulmasına katkı sunduk. Ermeni işgali sona ermiş kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır. Düne kadar ortalıkta görülmeyen, açıkça Ermenilere destek veren Minsk Grubu Eş Başkanı ve bazı ülkelerin rahatsızlıklarının önemi yoktur. Dün akşam sayın Putin ile etraflıca bu konuları görüşme fırsatı buldum. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Rusya-Türkiye-Azerbaycan bölgede barışı egemen kılacak.

Ulaşımda gerek demiryolu, gerek karayolu noktasında hem batıdan doğuya, hem kuzeyden güneye ulaşım sürecini de halletmek ve oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız. İlham Aliyev kardeşimle görüştük, atılan adımları değerlendirdik. Kelbecer dün tamamen boşalmış oldu.

Kelbecer'e de geçme imkanını Azerbaycanlı kardeşlerimiz bulmuş olacak. 30 yıllık gecikme ile de olsa bu meselede hak yerini bulmuş, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Herkes tavrını sahadaki yeni gerçekliğe göre belirlemeli.

"REFORMLARI BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bütçe görüşmelerinin ardından reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformunu da hızlandırıyoruz. Hazırlıkları süren reformları paketler halinde Meclis gündemine taşıyacağız. İnsan hakları eylem planına, ekonominin temeli olan güven iklimini artıracak şekilde genişleterek son halini vereceğiz.

Ekonomide ihtiyaçlara uygun adımlar gerektikçe atılmaya devam edecek. Takip ettiğimiz her konu gibi bu reform ve değişim çalışmalarının da merkezinde milletimiz var. Milletimiz neyi bekliyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa AK Parti onu yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir.





CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Soruyorum, acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz.

Cumhur İttifakı ile MHP ile birlikte bu reformu gerçekleştirdik. Dün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır.

"ANAYASANIN 138. MADDESİNİ HATIRLATTI: NEDEN GEREĞİNİ YAPMIYORSUNUZ?"

Buradan yargıya sesleniyorum. Anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa, bu açıklamaları yapanları da muhatap alıyor. Neden gereğini yapmıyorsunuz? Size talimat verilemez. Bunu söylemek zorunda kaldım.

Yargıya sesleniyorum. Anayasa'nın 138. Maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. Madde'yi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz.

Size birilerinin talimat verme hakkım var mı? Ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok. Bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Gelişmelerin bu çerçevede değerlendirilmesinde fayda görüyorum."