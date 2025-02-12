Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ziyaretini tamamladıktan sonra temaslarının bir diğer ayağı olan Endonezya'ya geçti.

Burada resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında konuştu.

Önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Filistin gündemine değindi.

"Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez.

Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir.

"GAZZE HUZURA ERMEDEN..."

Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir.

İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA VE ENDONEZYA MAKAMLARINA SAMİMİ MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum.



Dost ve kardeş Endonezya'yı G-20 Liderler zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Bugünkü de Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizin 1'inci toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için özellikle teşekkür ediyorum.

"MÜNASEBETLERİMİZ DAHA DA KURUMSALLAŞTI"

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ancak Endonezya'yla tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor.



İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi 2011 yılında ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımızla taçlandırdık.



Bugünkü Konsey toplantımızla münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk.



Gerek değerli kardeşim Prabowo ile görüşmemizde gerekse heyetler arası istişarelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ayrıca Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

"12 MUTABAKAT METNİ İMZALADIK"

Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik.

"TİCARETİMİZİN 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI ELE ALDIK"

Savunma sanayiinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık.



Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz.



Yine Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz.



İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık.

"ENDONEZYA'DAN ÜLKEMİZİ 203 BİN TURİST ZİYARET ETTİ"

Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır.



Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz.

"ENDONEZYA'NIN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ DURUŞUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"