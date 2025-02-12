Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’dan ayrıldı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turu sürüyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Malezya'ya geçmiş, burada çeşitli temaslarda bulunmuştu.

MALEZYA VE ENDONEZYA'DAKİ TEMASLAR TAMAMLANDI

Malezya'nın ardından sıradaki durak Endonezya oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya’daki temaslarını tamamladı.

PAKİSTAN'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Asya turunun son durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru yola çıktı.