Cuma namazı çıkışı açıklama yapan Cumhurbaşkanı enerji krizine ilişkin, "Biz tedbirlerimizi ciddi manada aldık, alıyoruz. Türkiye için sıkıntı söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'den Afganistan'a kadar sorulan her soruyu yanıtlayan Erdoğan, Avrupa'da meydana gelen enerji krizine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen sorular üzerine, "Biz tedbirlerimizi ciddi manada aldık, alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatları ikiye katlandı. Elektrik fiyatlarının en fazla arttığı ülke ise İngiltere oldu.

"SIKINTI TÜRKİYE İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Son dönemlerde Avrupa'da enerji krizi yaşandığı ve Türkiye'nin dün Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük doğal gaz anlaşması imzaladığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz tedbirlerimizi ciddi manada zaten aldık. Bundan sonraki süreçte de yine alıyoruz. Yani Azerbaycan'la yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Biliyorsunuz TANAP gibi bizim için bir rezervuar adeta söz konusu ama Rusya'yla olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas ve bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz.

Gerek Rusya'yla olsun gerek İran'la olsun gerek Azerbaycanlı olsun bu tür anlaşmalar bizim hamdolsun bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir.

Fakat sadece İngiltere değil tabii birçok batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun, bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Ama sıkıntı filan Türkiye için söz konusu değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji krizine ilişkin açıklama yaptı VİDEO