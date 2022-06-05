TÜİK'in açıkladığı son verilerle birlikte enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat artışlarını mercek altına aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye değinen Erdoğan, TÜİK'in son yayınladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

"Enflasyon aşağı yönlü bir eğilime girdi"

TÜİK'in mayıs verilerinde enflasyonun aşağı yönde bir eğilime geçtiğini söyleyen Erdoğan, "İnsanlarımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla hafife almıyoruz. Hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Önümüzde konuttan otomobile uzanan bir liste var. TÜİK'in mayıs verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"Her kalemi mercek altına aldık"

Fiyat artışı yaşanan her ürünün mercek altına alındığı bilgisini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon artık aşağı yönlü bir eğilime girdi VİDEO

"Hayat pahalılığına sınır çekmek için çalışıyoruz"

Son olarak hayat pahalılığının önüne sınır çekmek için çalıştıklarını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz." dedi.