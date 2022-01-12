Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomide şampiyonlar ligine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon sorununu en kısa zamanda çözeceklerini belirterek, "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına dün hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.

"MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Enflasyon sorununa değinen Erdoğan, "Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz." dedi.

"Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon sorununu çözeceğiz

"ÜLKEMİZİ EKONOMİDE ŞAMPİYONLAR LİGİNİN PARÇASI HALİNE GETİRMEKTE AZİMLİYİZ"

Önümüzdeki yaz aylarında ekonomide atılacak adımların meyvelerinin alınacağını belirten Erdoğan, ekonomideki hedefi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik hedefle ilgili, "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz ." şeklinde konuştu.

"EKONOMİMİZİN GERÇEKLERİYLE UYUŞMAYAN BİR ENFLASYON VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz. Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.





"BU YOLDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz."