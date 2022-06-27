Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüş için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüş için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen enflasyonun 2023'ün şubat ve mart aylarından itibaren düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan hayat pahalılığı ve enflasyona değindi.

"2023 Şubat itibariyle enflasyonu daha da aşağılara indireceğiz"

Enflasyondaki yükselişin bir müddet daha süreceğini belirten Erdoğan, düşüş tarihini verdi:

"Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

İnşallah 2023'ün şubat- mart aylarından itibaren enflasyonu daha da aşağılara indireceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüş için tarih verdi VİDEO