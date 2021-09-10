Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun en kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, fahiş fiyat artışlarının da önüne geçileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

ENFLASYONLA İLGİLİ NET KONUŞTU

Merkez Bankası rezervlerinin 118 milyar doları bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı, enflasyonun en kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla mücadele edileceğini de ifade etti.

Erdoğan: Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız

"FAHİŞ FİYAT FIRSATÇILARIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."