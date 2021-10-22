Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj yoluyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj yoluyla katıldı.

"HOCAMIZ VİZYON SAHİBİ BİR İNSANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Büyük dava insanları gökteki yıldızlar gibidir. O insanlar bağrından çıktıkları milletlerine zor zamanlarında ışık olurlar. Hak yolundaki verdikleri mücadeleleri ile toplumlarına rehberlik ederler.

Çok uzun yıllar kendisi ile siyaset yaptığım Erbakan hocamız çok yönlü bir inşadır. Rahmetli hocamız gerçek bir bilim adamıydı. Fil dişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletinin içinde vizyon sahibi bir insandı. Vatanına aşık bir vazife insanıydı.

"HAK OLAN DAVADA ZERRE OLMAYI TERCİH ETMİŞTİR"

1970'lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinde kendini milletine adamıştır.

Kurduğu 5 partinin 4'ü kapatılmasına rağmen siyaseti savunmuştur. Hak olan davada zerre olmayı tercih etmiştir. Rahmetli Erbakan, hedefinin tüm insanlığın saadeti olduğunu söylemiştir.

Bir milletin asıl gücü imanlı gençliğidir diyerek ömrünün sonuna kadar çabalamıştır.

"MİLLİ GÖRÜŞ MİLLETİN KADİM DEĞERLERİNDEN BESLENEN YERLİ VE MİLLİ HAREKETTİR"

Hocamız mevcut siyasi akımlara eklemlenmek yerine millete 3'üncü bir yol sunmuştur.

Milli Görüş, milletin kadim değerlerinden beslenen yerli ve milli bir harekettir. İddialarından ve hedeflerinden asla vazgeçmemiştir."