Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de Bağdat'taki resmi görüşmelerini tamamladıktan sonra Erbil'e geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı..

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra gittiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor.

Başkent Bağdat'ta , Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci durağı olan Erbil'e geçti..

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Havalimanı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı..

Görüşmeye geçildi

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile bir süre sohbet etti.

Basın mensuplarına görüntü veren iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.