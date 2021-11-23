Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına değinerek seçimin 2023'te gerçekleşeceğini vurguladı.

Son zamanlarda muhalefet tarafından konuşulan erken seçim meselesi gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı son açıklamayla bu tartışmalara kapıyı kapattı.

Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin 2023 yılında yapılacağını bir kez daha dile getirdi.

"YAHU OLMAYACAK ERKEN SEÇİM"

Erdoğan, kararlı ifadelerle şu açıklamalarda bulundu:

"Hala erken seçim, erken seçim. Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023...

"15-20 AYDA SEÇİM YAPMAK İLKEL KABİLE İŞİ"

Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakı'yız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim olmayacak

"ÜLKEMİZİ YENİ BİR SAFHAYA ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye ve bizim için her seçim önemli ve hayatidir. Dünya ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Eser ve hizmet altyapısı üzerinde ülkemizi inşallah yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

"ÇOĞUNLUĞU ELDE EDİP REKORU İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

2023 Haziran seçimlerinde, hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız."