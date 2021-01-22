Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalarda erken seçim tartışmalarına değindi.

"SEÇİMLER HAZİRAN 2023'TE YAPILACAK"

Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim konusunda kesin bir dil kullanan Erdoğan, Seçimlerin 2023 haziranında yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu konuyla ilgili daha önce de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim haziran 2023'tür. 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zamanda bir erken seçime gidilmez. Erken seçim yaygaraları vs. bunlar tamamen oturmamış ama kendilerine acaba bi yerden ne elde edeiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Ve bu tarih de haziran 2023'tür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim söz konusu değildir VİDEO