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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.
- 06.10.2022 - 20:07
- Güncelleme : 06.10.2022 - 20:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.
Paşinyan'ı kabul etti
Burada liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.