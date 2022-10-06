Petrol
94.05
0.73%
Euro
18.2748
-0.48%
Dolar
18.5761
-0.27%
Altın
1.022
-0.27%
Borsa
3554
1.99%
Bitcoin
376.282
-1.04%
BTXN Coin
10.73
-1.37%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.
    • 06.10.2022 - 20:07
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 20:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.

    Paşinyan'ı kabul etti

    Burada liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü #3


    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Bursa'da kızı, eski damadı tarafından öldürülen baba: Beni ciğerimden vurdu
    3. Sayfa

    Bursa'da kızı, eski damadı tarafından öldürülen baba: Beni ciğerimden vurdu

    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı temmuzda düştü
    Ekonomi

    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı temmuzda düştü

    Görüş Bildir