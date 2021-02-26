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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'daki darbe girişimine karşıyım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'daki darbe girişimine karşı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'daki darbe girişimine karşıyım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'daki darbe girişimine karşı olduğunu söyledi.

    Erdoğan: "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir."

    AYRINTILAR GELECEK...

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