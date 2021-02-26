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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'daki darbe girişimine karşıyım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'daki darbe girişimine karşıyım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'daki darbe girişimine karşı olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 14:48
- Güncelleme : 26.02.2021 - 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'daki darbe girişimine karşı olduğunu söyledi.
Erdoğan: "Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir."
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