Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun siyasi diplomsı trafiği devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

"K KTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandı"

DHA'nın haberine göre; KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC’nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.