Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad ile görüşmeye kapalı değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden geliştirilmesi konusunda Suriye'nin yaklaşımına dikkat çekerek, Esad ile görüşmeye kapalı olamadığını adil yaklaşımla tüm meselelerin halledilebileceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında başladığı yurt dışı gezilerine devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan 3 Körfez ülkesini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı, yolculuk öncesi havaalanında basına açıklamalarda bulunurken soruları da yanıtladı.

"Esad ile görüşmeye kapalı değiliz"

Suriye ile ilişkilerin sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşmeye kapalı olmadığını söyledi.

Erdoğan,"Bizim Suriye ile kapıyı kapamamız söz konusu değil. Kapı açık. 4’lü zirvelerle ilgili hem bunlar yapılsın ama Esad ile de görüşmeye kapalı değiliz, görüşürüz." dedi.

"Adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok"

Suriye'nin bu konudaki tutumuna dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu: