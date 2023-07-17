Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında başladığı yurt dışı gezilerine devam ediyor.
Erdoğan, bu kapsamda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan 3 Körfez ülkesini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı, yolculuk öncesi havaalanında basına açıklamalarda bulunurken soruları da yanıtladı.
"Esad ile görüşmeye kapalı değiliz"
Suriye ile ilişkilerin sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile görüşmeye kapalı olmadığını söyledi.
Erdoğan,"Bizim Suriye ile kapıyı kapamamız söz konusu değil. Kapı açık. 4’lü zirvelerle ilgili hem bunlar yapılsın ama Esad ile de görüşmeye kapalı değiliz, görüşürüz." dedi.
"Adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok"
Suriye'nin bu konudaki tutumuna dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu:
"Bütün mesele onların bize yaklaşımı önemli. Esad, Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz.
Çünkü biz orada terör ile mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki teröristlerle mücadele ediyoruz.
Teröristler varsa biz nasıl çıkarız? Sürekli oradan tehdit altında olan bir Türkiye var. Adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok. Bunları aşarız."