Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad ile görüşmek için irade ortaya koyduk Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Dış politikaya ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile ilgili de konuştu.

Erdoğan, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Esad ile görüşme iradesi koyduklarını belirtti.

"GÖRÜŞMEK İÇİN İRADEMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşı taraftan cevap bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Türkiye'nin bu defa çok farklı görüşmelere vesile olacaktır. Türkevi'nde yapacağım görüşmeler bunların adımlarını attığımız bir merkez olacaktır. Suriye'deki gerilimin sona ermesi gerektiğini, İsrail'in terör estirdiğini çok açık ortaya koyacağız. Batılı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Bizler de söylemekte ısrar edeceğiz. Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı müslüman iki ülke olarak bu birlikteliği gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkileri de böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyoruz

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin dış politikada sorunları çözme sürecine girdiği bu yeni dönemde, Suriye ile ilişkiler de normalleşme yoluna giriyor.

2022 yılında Suriye'deki iç savaşla başlayan gerilimden sonra, iki ülke arasındaki ilk temas istihbarat yetkilileri düzeyinde yeniden sağlanmıştı. Son günlerde bu temaslar daha da güçlendiriliyor.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en üst seviyeden olumlu mesajlar vererek ilişkilerin düzelmesi yönünde adımlar atıyor.