Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos ile Ankara Spor Salonu'nda bir araya geldi.