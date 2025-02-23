Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopoulos'u kabul etti

AA
AK Parti'de tarihi bir gün geride kaldı.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Kongre devam ederken salon önemli bir görüşmeye de ev sahipliği yaptı.
ESKİ YUNAN BAKANI KABUL ETTİ
Erdoğan burda eski Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Avramopoulos'u kabul etti.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan Avramopoulos ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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