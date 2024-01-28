Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir adaylarını tanıttı: İşte o isimler

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31 Mart yerel seçimleri için adaylar belli oluyor.
Bu süreçte Cumhur İttifakı önemli bir mücadele ortaya koyuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli büyükşehirlerin yanı sıra ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi.
Dün İzmir'de yapılan ilçe adaylarını açıklama programının ardından bugün de Eskişehir'de düzenlendi.
İşte Cumhur İttifakı Eskişehir ilçe adayları;
Alp: Alparslan Kokulu
Beylikova: Vahit Kara
Çifteler: Kadir Bıyık
Günyüzü: Hidayet Özmen
Mahmudiye: Murat Uçarer
Han: Bekir Belceli
İnönü: Serhat Hamamcı
Mihalgazi: Zeynep Güneş
Mihalıçcık: Halil Sami Barış
Odunpazarı: Özkan Alp
Seyitgazi: Erhan Erden
Sivrihisar: Hüseyin İlhan
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