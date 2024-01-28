Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir adaylarını tanıttı: İşte o isimler
ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri için adaylar belli oluyor.

Bu süreçte Cumhur İttifakı önemli bir mücadele ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli büyükşehirlerin yanı sıra ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi.

Dün İzmir'de yapılan ilçe adaylarını açıklama programının ardından bugün de Eskişehir'de düzenlendi.

İşte Cumhur İttifakı Eskişehir ilçe adayları;

Alp: Alparslan Kokulu

Beylikova: Vahit Kara

Çifteler: Kadir Bıyık

Günyüzü: Hidayet Özmen

Mahmudiye: Murat Uçarer

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıçcık: Halil Sami Barış

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden

Sivrihisar: Hüseyin İlhan