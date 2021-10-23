Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilecek

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "İstenmeyen adam ilan edilmeleri için talimatı verdim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçiye sert sözlerle yüklendi.

"KAVALA DEDİĞİN SOROS'UN TÜRKİYE ŞUBESİ"

'Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi' diyen Erdoğan, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını söyledi.

"10 BÜYÜKELÇİ İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gerekli talimatı verdiğini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, "Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilecek

"BU NE TERBİYESİZLİKTİR, BURASI TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Öbür tarafta yatıyorlar kalkıyorlar, Kavala, Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Dışişleri Bakanlığı'na geliyorlar onun için. Bu ne terbiyesizliktir ya, burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim."

"SERMAYENİN MİLLİYETİ, RENGİ, İNANCI OLMAZ"

Erdoğan'ın diğer açıklamarı ise şöyle:

"Türkiye, kendi firmalarının yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Her zaman söylediğim gibi sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz. Ülkemize yatırım yapacak teknoloji getirecek ihracatımıza, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayışla salgın döneminde yeniden yapılanan küresel üretim ve lojistik sisteminde ülkemizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

"CARİ AÇIĞIN AZALMASI MİLLETİMİZİN ZENGİNLEŞMESİ DEMEKTİR"

Yatırım demek, üretim, ihracat, istihdam demektir. Cari açığın azalması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız.





ESKİŞEHİR'DE AÇILIŞI YAPILAN HİZMETLERE DEĞİNDİ

Bu noktaya öyle kolay gelmedik. 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlarımız sayesinde ülkemiz bu güce kavuşmuştur.

Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin tamamladığı toplam yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 3 anaokulu, 7 ilkokulun, 4 ortaokulun, 11 lisenin, fen lisesi pansiyonunun, Osman Gazi Üniversitemizin fakülte binalarının iki ayrı yüksek öğretim yurdunun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlıkta 112 acil servisi hizmete açıyoruz.

"TÜM BU ESERLER HAYIRLI OLSUN"

Çevre ve Şehircilikte TOKİ tarafından yapılan kapalı otoparkı ve sosyal tesislerin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan, orman işletmelerine, kadastrodan mesire yerlerine pek çok hizmetin açılışını da bugün yapıyoruz.

Eskişehirimizin gururu TEI, TUSAŞ, motor sanayi hem alt yapı yatırımları hem de çok önemli motor geliştirme projelerini tamamladı bugün bunların da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm bu eserlerin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİK"

Her şey gibi ülkeye ve millete hizmet etmek de nasip işidir. Rabbim bize 19 yıldır nasip etti. Yıllarca tek parti faşizminin, darbelerin, iç ve dış vesayetin, terör örgütlerinin cenderesi altında enerjisi harcanan bir ülkeyi dünyanın en üst liginin eşiğine kadar hamdolsun getirdik.

Çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmalarıyla karşı karşıya kaldık, yeri geldi üzerimize salınan terör örgütlerinin saldırılarıyla uğraştık. Yeri geldi ekonomik tetikçileri ile onların tuzaklarıyla boğuştuk. 2023'ün büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz.





"EKONOMİDEKİ TABLO, ASLA TÜRKİYE'NİN GERÇEK YERİNİ İFADE ETMİYOR"

Türkiye'nin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz. Bunun için vatan topraklarının her karışını yatırımlırla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu elbette var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var. Fakat biz 19 yıldır attığımız her adımda sıkıntılarla karşılaştık. Ülkemizi önümüze çıkan her engeli aşarak büyüttük, geliştirdik. 2002'de seçimi kazanıp hükümete geldiğimizde bize her türlü hukuk ve ahlak dışı engeli çıkaranlar da aynı hevese kapılmışlardı. Nice şer güçler aynı gaye ile harekete geçirildi. Ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini ifade etmiyor.

19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız. Milletimizin gönlündeki tek 2023 hesabı büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan 2023 hedeflerimize ulaşmaktır. Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve sandıktan dönmeye mahkumtur.

"KÜRESEL KRİZİ ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Dünya ekonomisindeki bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Özellikle enerjide önemli bir bölümünü devlet olarak kendimiz üstlenerek fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az seviyede yansıttık. Bunun bile insanımıza yaşattığı sıkıntıların farkındayız. Bu küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar geçici ama elde edeceğimiz kazançlarımız nesiller boyu devam edecek.

"SİZ ÜLKEDEKİLERİ SATMAK İÇİN UĞRAŞIYORSUNUZ"

Bize karşı muhalefet edenlerin bu ülkenin geçmişinde en ufak bir eserleri olmadıklarını aksine nice acıların müsebbibi olduklarını unutmayınız. Ülkeyi kalkındırmak gibi bir dertleri olabilir mi? Sizler de takip ediyorsunuz şu Eskişehir'de mevcut suyu içebiliyor musunuz? Büyükşehirin görevi nedir vatandaşına tertemiz su içirmektir. Eskişehir'de var mı böyle bir şey? Öyleyse dikkatli olacağız. 2024'e iyi hazırlanacağız.

Neymiş iktidar olurlarsa dostlar alışverişte görsün devletin uçaklarını satacaklarmış. Zaten sizin işiniz gücünüz bu. Siz ülkeye bir şeyler kazandırmakla uğraşmıyorsunuz ne var ne yok bunları satmak için uğraşıyorsunuz.

"SEN ANASIN DA YASİN'İN ANASI ANA DEĞİL Mİ?"

Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler.

Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?

