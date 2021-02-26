Erdoğan, il bazında esneme kararıyla ilgili olarak pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye, il bazında koronavirüs kısıtlamalarında esnemeyi tartışıyor.

Gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda sunum yapacağını söyledi.

BİLİM KURULU'NUN ÇALIŞMASI KABİNE'YE SUNULACAK

Sunumda aktarılacak veriler ışığında hareket edeceklerini dile getiren Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kendisinin duyuracağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuda her zaman bir sözüm var: Bilim Kurulumuz var, Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'nin önüne gelecek. Bunun biz orada tekrar müzakeresini yapacağız.

SAĞLIK BAKANI SUNUM YAPACAK

Mutasyonun hangi illerimizde ne konumda olduğunu, istatistiki eğrilerin nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere sunumunu yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esneme kararını Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklayacağım ViDEO





"KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA TÜM HALKIMA İFADE EDECEĞİM"

Sunumdan sonra bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim."