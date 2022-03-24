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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 18:09
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

    İTALYA'DAN SONRA SIRA ESTONYA'DA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinin ardından Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.

    ÇAVUŞOĞLU, AKAR VE KALIN DA HAZIR BULUNDU

    Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü #3


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