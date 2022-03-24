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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.